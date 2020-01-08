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  • 08.01.2020 10:33
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 10:33

8 Ocak Çarşamba 32 günlük en fazla veren değişti! Ziraat, , Vakıfbank...

Birikimlerini de değerlendirmek isteyen vatandaşlar 32 en yüksek faiz veren ları araştırıyor. Mevduat faiz oranları ise sürekli değişiyor. Bu bağlamda 32 günlük mevduatta bankalar en yüksek mevduat faizlerini müşterilerine sunmaya devam ediyor. Bankaların güncel vadeli mevduat faizleri 2020 yılı listesi haberimizde yer almaktadır. Vadeli mevduat faizleri %10 civarına yakın seyrediyor. En yüksek hoşgeldin faizi veren banka Bank'tır. 1 yıl boyunca ING Bank'ın %14 hoşgeldin faiz oranından yararlanarak birikimlerinize değer katabilirsiniz. Detayları takvim.com.tr'de verdik. İşte 32 günlük en yüksek hoşgeldin faizi veren banka mevduat oranları...

En yüksek faiz veren banka hangisi oldu?

32 günlük en fazla faiz veren banka değişti! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Burganbank ve ING bank mevduat faiz oranları oldukça merak ediliyor. Bankalar uyguladığı kampanyalar ile hoşgeldin faizi veriyorlar. Bu faiz oranı vatandaşların alabileceği en yüksek oran olarak göze çarpıyor. Bu bağlamda hoşgeldin faizi veren bankalar halen en yüksek vadeli hesap faiz oranları ile müşterilerine hizmet veren bankalar olmaya devam ediyor. Yapılan indirimler ile parası faizde olan vatandaşlar için 10 bin liranın aylık getirisi düştü. En yüksek hoşgeldin faizi veren banka ING Bank'tır. 1 yıl boyunca ING Bank'ın %14 hoşgeldin faiz oranından yararlanarak birikimlerinize değer katabilirsiniz. Detayları takvim.com.tr'de verdik.

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HaberlerEkonomi Haberleri8 Ocak Çarşamba 32 günlük en fazla faiz veren banka değişti! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank...
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