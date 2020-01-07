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  • 07.01.2020 15:53
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 16:03

7 Ocak en uygun kredi hangi da? , Yapıkredi ve ...

7 Ocak en uygun kredi hangi da? Sorusu arama motorlarında bayahı aratılıyor. Ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş , Yapıkredi ve ICBC bank kredi oranlarını merak ediyor. En son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan gelmişti. Albayrak yüzde 0.99 olan konut kredisi faiz oranı sıfır konutlarda yüzde 0.79’a kadar düşeceğini söylemişti. , Ziraat, Vakıfbank 0.79 konut kredisi hesaplama işlemleri haberimizde. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. ?

En uygun kredi hangi bankada? Akbank, Yapıkredi ve DenizBank...

7 Ocak en uygun kredi hangi bankada? Sorusu Google'da yoğun olarak aratılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ev sahibi olmak isteyenlere müjdeyi vermişti. Albayrak, yeni yıl itibarıyla ikinci elde yüzde 0.99 olan konut kredisi faiz oranı sıfır konutlarda yüzde 0.79'a kadar düşeceğini belirtmişti. 2020 yılının gelmesi ile vatandaşlar en uygun kredi hangi bankada? merak ediyor. İşte yanıtı ve detaylar takvim.com.tr'de. Bankalar müşterileri daha kısa sürede ev sahibi olsun diye konut kredisi isminde yeni bir kredi türü oluşturmuşlardır. Böylece belirli bir süreliğine bankaya olan borcunuzu öderken kendi evinizde de oturmuş olacaksınız.

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