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  • 07.01.2020 12:28
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 12:28

2020'de yasası çıkacak mı? 7 Ocak bugün ne oldu?

7 Ocak bugün umutlarını canlı tutan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Fakat on gelen haberler ise 'lilerin hoşuna gitmeyecek. Başkan Erdoğan son yaptığı açıklamada EYT kapılarını kapatmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda EYT'lilere ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, ellerindeki tüm kombinasyonların denenmesine rağmen hiçbirinin maliyetinin sürdürülebilir olmadığını söyledi. Peki 2020'de EYT çıkacak mı, kimleri kapsayacak? İşte 7 Ocak bugün emeklilikte yaşa takılanlar son haberler takvim.com.tr'de

EYT son haber EYT 2020'de çıkacak mı yeni haber geldi

Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren EYT hakkında yeni haberler var. Mevcut sistemde primini dolduran emekli adayı emeklilik yaşını beklemek zorunda. Peki 5000 günlük prim günü ödemesi yapanlar erken emekli olacak mı? İşte EYT hakkında 7 Ocak son haberleri.... Yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a yükseltilirken, emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi. İşte 7 Ocak bugün emeklilikte yaşa takılanlar son haberler takvim.com.tr'de. Uzunca bir süredir sosyal medyada tartışılmakta olan EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) son zamanlarda ülke gündeminde kendisine hatırı sayılır düzeyde bir yer edindi.

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