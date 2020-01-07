0,79 fırsatı ve banka kredi faiz oranları düştü mü? Sorusu oldukça revaçta. Bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi ürünlerinde uygulanan faiz oranları vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 2020 yılına girilmesiyle birlikte bankaların müşterilerine sundukları kredi faiz oranları haberimizde yer alıyor… Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankaları şu anda sıfır konutlar ve kendi sattıkları taşınmazlar için yüzde 0.79 faiz oranı ile konut kredisi veriyor. Yine anlaşmalı konut projeleri için de yüzde 0.79 faiz oranı ile konut kredisi veriliyor. Diğer tüm konut kredisi başvuruları için ise yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırılıyor. Peki, banka kredi faiz oranları düştü mü? İşte 7 Ocak Salı günü bankalardaki son faiz durumu... Detaylar takvim.com.tr'de