Türk müteahhitler rekor kırıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk müteahhitlerinin yurt dışında önemli başarılara imza atmaya devam ettiğini belirterek, "Müteahhitlerimiz 2019'da 18 milyar dolarlık 438 proje üstlendi. Müteahhitlik sektörümüzün bugüne kadar üstlendiği proje büyüklüğü kümülatif olarak 400 milyar doları aştı" dedi.