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  • 06.01.2020 14:58
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 15:00

ve yayınlandı!

ile hangi illerde alım yapılacak? vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu anlamda İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan Toplum Yararına Programlar alanında işçi alımı ilanları yayımlanmaya başladı. İlanların birer birer yayımlanmasıyla birlikte başvuru yapacak olan adaylar İŞKUR TYP ilanları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. TYP kapsamında istihdam edilen adaylar farklı alanlarda istihdam edilmekte olup bu alanlara yönelik açılacak olan yeni ilanlar İŞKUR tarafından belirlenmektedir. 2019'u geride bıraktığımız şu günlerde yeni ilanların 2020 yılında yayınlanmasına muhtemel olarak bakılıyor.

İŞKUR TYP 2020 yılı personel alımları ve iş ilanları yayınlandı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programları (TYP) başvuruları iş arayanların gündeminde yer alıyor. İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan Toplum Yararına Programlar alanında işçi alımı ilanları yayımlanmaya başladı. Kurum aracılığıyla yayımlanan ilanlarla çeşitli alanlarda personel istihdamı sağlanacak. Peki, İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte alım yapılacak iller... Detaylar takvim.com.tr'de. TYP işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

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