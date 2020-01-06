Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programları (TYP) başvuruları iş arayanların gündeminde yer alıyor. İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan Toplum Yararına Programlar alanında işçi alımı ilanları yayımlanmaya başladı. Kurum aracılığıyla yayımlanan ilanlarla çeşitli alanlarda personel istihdamı sağlanacak. Peki, İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte alım yapılacak iller... Detaylar takvim.com.tr'de. TYP işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

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