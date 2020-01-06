Gurbetçilere emeklilik imkanı

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları Türkiye'de daha önce sigortaları olsun ya da olmasın borçlanarak emeklilik hakkı kazanabiliyor. Yani yurt dışındaki günlerinin parasını ödeyerek emeklilik hesabında kullanabiliyor.
1 Ağustos 2019'dan itibaren yurt dışı emeklilik ile ilgili şartlarda bazı değişiklikler oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu da bununla ilgili bir genelge yayımlayarak tüm detayları belirledi. Buna göre;
KİMLER BORÇLANABİLİYOR?
Yurt dışında 18 yaşından itibaren çalışılan dönemler borçlanılabiliyor. Kadınlar ise hem çalıştıkları yılları hem de 18 yaşından sonra yurt dışında bulundukları süreleri borçlanabiliyor.
NASIL HESAPLANIYOR?
Borçlanma miktarı daha önce brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında belirlenecek tutarın yüzde 32'si kadar oluyordu. Ancak 01/08/2019 (dahil) tarihinden itibaren yapılacak başvurularda, 1 günlük borçlanma tutarı, başvuru tarihinde geçerli olan günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla başvuru sahibince seçilen kazancın yüzde 45'i alınmak suretiyle belirleniyor.
BU YIL KAÇ LİRA OLACAK?
01/01/2020 - 31/12/2020 arasında sigorta primine esas; günlük kazanç alt sınırı 98,10 TL, günlük kazanç üst sınırı 735,75 lira. Buna göre, bu yıl 1 günlük borçlanma tutarının alt sınırı 44,15, üst sınırı 331,09 lira.
EMEKLİLİK HANGİ KURUMDAN OLUR?
1 Ağustos 2019'dan önce yapılan borçlanmalar sigortalılar için 4A yani SSK kapsamında değerlendiriliyordu.
Bu tarihten itibaren borçlandırılan yurt dışı süreleri Bağ-Kur kapsamında kabul edilecek.
HANGİ GÜNLERE SAYILACAK?
2 türlü durum söz konusu.
Sigortası olup sonra dışarı gidenler ve Türkiye'de hiç sigortası olmayanlar.
Bu iki durumda farklı uygulamalar bulunuyor. İlkinde borçlanılan süreler buradaki sigorta tarihinden, diğerinde ise borcun ödendiği tarihten geriye doğru sayılıyor.
1 Ağustos 2019'dan itibaren yurt dışı emeklilik ile ilgili şartlarda bazı değişiklikler oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu da bununla ilgili bir genelge yayımlayarak tüm detayları belirledi. Buna göre;
KİMLER BORÇLANABİLİYOR?
Yurt dışında 18 yaşından itibaren çalışılan dönemler borçlanılabiliyor. Kadınlar ise hem çalıştıkları yılları hem de 18 yaşından sonra yurt dışında bulundukları süreleri borçlanabiliyor.
NASIL HESAPLANIYOR?
Borçlanma miktarı daha önce brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında belirlenecek tutarın yüzde 32'si kadar oluyordu. Ancak 01/08/2019 (dahil) tarihinden itibaren yapılacak başvurularda, 1 günlük borçlanma tutarı, başvuru tarihinde geçerli olan günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla başvuru sahibince seçilen kazancın yüzde 45'i alınmak suretiyle belirleniyor.
BU YIL KAÇ LİRA OLACAK?
01/01/2020 - 31/12/2020 arasında sigorta primine esas; günlük kazanç alt sınırı 98,10 TL, günlük kazanç üst sınırı 735,75 lira. Buna göre, bu yıl 1 günlük borçlanma tutarının alt sınırı 44,15, üst sınırı 331,09 lira.
EMEKLİLİK HANGİ KURUMDAN OLUR?
1 Ağustos 2019'dan önce yapılan borçlanmalar sigortalılar için 4A yani SSK kapsamında değerlendiriliyordu.
Bu tarihten itibaren borçlandırılan yurt dışı süreleri Bağ-Kur kapsamında kabul edilecek.
HANGİ GÜNLERE SAYILACAK?
2 türlü durum söz konusu.
Sigortası olup sonra dışarı gidenler ve Türkiye'de hiç sigortası olmayanlar.
Bu iki durumda farklı uygulamalar bulunuyor. İlkinde borçlanılan süreler buradaki sigorta tarihinden, diğerinde ise borcun ödendiği tarihten geriye doğru sayılıyor.
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