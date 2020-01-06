Merkez Bankası faiz oranını indirmesinden sonra gözler bankalara çevrilmiş durumda. İlk hamle İş Bankası tarafından yapıldı. Bu bağlamda İş Bankası konut kredisi faiz oranını güncellediğini duyurdu. İş Bankası konut kredisi faiz oranını yüzde 1.09 seviyesinden yüzde 0.99 seviyesine çekildi. Aynı zamanda TEB ve Yap kredi bankaları da faiz oranlarını düşürdü. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Detaylar takvim.com.tr'de

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