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  • 06.01.2020 14:10
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 14:10

Taşıt, konut ve bireysel kredi oranı ne oldu? Finansbank, Denizbank...

2020 yılına girdiğimiz şu günlerde vatandaşlar Finansbank, Denizbank, Yap kredi ICBC Bank ve Şekerbank taşıt, konut ve bireysel kredi oranı ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi kredisiyle ilgili lar tarafından yapılan art arda açıklamalardan sonra konut en uygun konut kredisini ve faiz oranlarını yavaş yavaş ortaya çıkmaya ve listelenmeye başlamıştır. 2020 yılında konut satın almak için büyük bir fırsat oluştu ve 201'un son zamanlarında bankalar tarafından yapılan güncellemelerle faz oranları 1,50'lerden %0,98'lere kadar düşmüştür. Böylece en uygun konut kredisi veren bankalar listesinde de değişiklikler olmuştur.

Taşıt, konut ve bireysel kredi faiz oranı ne oldu? Finansbank, Denizbank...

Merkez Bankası faiz oranını indirmesinden sonra gözler bankalara çevrilmiş durumda. İlk hamle İş Bankası tarafından yapıldı. Bu bağlamda İş Bankası konut kredisi faiz oranını güncellediğini duyurdu. İş Bankası konut kredisi faiz oranını yüzde 1.09 seviyesinden yüzde 0.99 seviyesine çekildi. Aynı zamanda TEB ve Yap kredi bankaları da faiz oranlarını düşürdü. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Detaylar takvim.com.tr'de

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