2.5 milyon çocuğa 8 milyar TL

Hükümet, dezavantajlı durumdaki 2.5 milyon çocuğa destek sağladı. Ailelere çocuklarını okula göndermeleri koşuluyla verilen Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında 8 milyar liralık ödeme yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal desteklerin kapsayıcılığını artırdıklarını belirterek, "Şartlı eğitim yardımını geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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