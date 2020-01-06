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2.5 milyon çocuğa 8 milyar TL

Hükümet, dezavantajlı durumdaki 2.5 milyon çocuğa destek sağladı. Ailelere çocuklarını okula göndermeleri koşuluyla verilen Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında 8 milyar liralık ödeme yapıldı. Aile, Çalışma ve , sosyal desteklerin kapsayıcılığını artırdıklarını belirterek, " geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

2.5 milyon çocuğa 8 milyar TL
Hükümet, dezavantajlı durumdaki 2.5 milyon çocuğa destek sağladı. Ailelere çocuklarını okula göndermeleri koşuluyla verilen Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında 8 milyar liralık ödeme yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal desteklerin kapsayıcılığını artırdıklarını belirterek, " geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

HAZAL ATEŞ

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