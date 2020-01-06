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  • 06.01.2020 10:46
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 11:05

2020 yılı 65 yaş (2022) ve engelli aylığı mı ne kadar oldu? 3 aylık 65 yaş aylığı kaç TL, ödeme tarihi...

Kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük, hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilere devlet 65 yaş aylığı adı altında maaş bağlıyor. Ülkemizde sosyal devlet olmanın bir gereği olarak muhtaç durumdaki engellilere ve engelli yakınlara halk arasında 3 aylık engelli maaşı yasal tabiriyle 2022 maaşı verilmektedir. 2022 maaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan bir hizmet olup bu maaşların miktarı ise engeli bulunan kişinin, yetkili hastaneler tarafından belgelendirilen engel oranına göre değişmektedir. Peki 65 yaş 2022 ve engelli aylığı mı ne kadar oldu? 2020 3 aylık 65 yaş aylığı kaç para, ne zaman ödenecek?

Yüz binlerce kişiye zamlı maaş!

Türkiye'de son senelere bakıldığı zaman, son derece yararlı uygulamaların yapıldığını görüyoruz ve buna en güzel örneği de, engellilere verilen 2022 maaşlarıdır. 2020 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından 2022 engelli maaşlarına da zam geldi. 2020 yılında yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya çıktı. 2022 engelli ve 65 yaş üstü maaşından yararlanabilmek için %40'ın üzerinde engel olması veya 65 yaşını doldurmuş olma şartı da bulunuyor.

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HaberlerEkonomi Haberleri2020 yılı 65 yaş (2022) ve engelli aylığı zammı ne kadar oldu? 3 aylık 65 yaş aylığı kaç TL, ödeme tarihi...
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