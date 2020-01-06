2020 Ocak ayı kredi faizi düştü mü? 0.78 müjdesi geldi mi? Bu soruların cevapları haberimizde. 2020 yılına girdiğimiz şu günlerde bankaların en fazla araştırılan temel konusu konut kredisi faiz oranları oldu. Bu bağlamda bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi ürünlerinde uygulanan faiz oranları vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 2020 yılına girilmesiyle birlikte bankaların müşterilerine sundukları kredi faiz oranları haberimizde yer alıyor… Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekmişti. Halkbank, Ziraat Bankası 0,79 Vakıfbank ise anlaşmalı konutlar için 0,78 oranı ile kredi kullandırmaktadır. İş Bankası konut kredisi faiz oranını güncellediğini duyurdu.

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