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  • 06.01.2020 12:03
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 12:13

2020 Ocak ayı kredi i çakıldı! 0.78 müjdesi , Ziraat, Vakıfbank...

2020 Ocak ayı kredi i vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda , Ziraat, Vakıfbank, , TEB ve ING (ev) konut kredisi faiz oranları haberimizde yer almaktadır. Kamu sı olarak bankacılık sektöründe faaliyetlerini sürdüren , Halkbank ve Vakıfbank faiz indirimi kampanyalarıyla vatandaşların dikkatini çekiyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılacak açıklamada 1 Ocak 2020 tarihinden sonra sıfır konutlar için verilen konut kredilerinde faiz oranları 0,79 olarak açıklanmıştı. Aynı zamanda Vakıfbank ise anlaşmalı konutlar için 0,78 oranı ile kredi kullandırmaktadır.

2020 Ocak ayı kredi faizi çakıldı! 0.78 müjdesi

2020 Ocak ayı kredi faizi düştü mü? 0.78 müjdesi geldi mi? Bu soruların cevapları haberimizde. 2020 yılına girdiğimiz şu günlerde bankaların en fazla araştırılan temel konusu konut kredisi faiz oranları oldu. Bu bağlamda bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi ürünlerinde uygulanan faiz oranları vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 2020 yılına girilmesiyle birlikte bankaların müşterilerine sundukları kredi faiz oranları haberimizde yer alıyor… Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekmişti. Halkbank, Ziraat Bankası 0,79 Vakıfbank ise anlaşmalı konutlar için 0,78 oranı ile kredi kullandırmaktadır. İş Bankası konut kredisi faiz oranını güncellediğini duyurdu.

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