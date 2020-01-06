Ziraat Bankası konut kredisi 0.49 faiz kampanyası vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgili gördü. Ziraat Bankası'nın TOKİ ile gerçekleştirdiği işbirliği neticesinde yüzde 0.49 faiz oranlı konut kredisi kampanyası başlatıldı. Bu bağlamda TOKİ'den ev sahibi olmaya hak kazanacak vatandaşların ihtiyaç duyacakları konut kredisi finansmanları, Ziraat Bankası'nın TOKİ sosyal konut kredisi kampanyasıyla karşılanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamış olduğu Türkiye tarihinin en düşük faiz oranlı konut kredisi kampanyasında ilk adımlar atıldı. Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde konut kredilerinde yüzde 0.49 faiz oranıyla hesaplama detayları yayınlandı.

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