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  • 06.01.2020 12:42
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 12:42

0.49 konut kredisi müjdesi! ve

Ev satın almak için bankalardan konut kredisi kullanacaklara müjdeli haber 'ndan geldi. Ziraat Bankası yüzde 0.49 oranlı konut kredisi kampanyası başlattı. İşte düşük faizli konur kredisi hesaplama ve detayları... Başkanlığı tarafından hayata geçirilen sosyal konut projeleri kapsamında kullanılabilmesi için Ziraat Bankası'ndan yüzde 0.49 faiz oranlı konut kredisi kampanyası başlatıldı. Vatandaşların merak ettiği Ziraat Bankası TOKİ Sosyal Konut Kredisi kampanyası hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor. aracı ile, almak istediğiniz kredi türünü seçerek, kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade, faiz oranını kendiniz belirleyip ödeme planını oluşturabilirsiniz.

Ziraat Bankası konut kredisi 0.49 faiz kampanyası

Ziraat Bankası konut kredisi 0.49 faiz kampanyası vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgili gördü. Ziraat Bankası'nın TOKİ ile gerçekleştirdiği işbirliği neticesinde yüzde 0.49 faiz oranlı konut kredisi kampanyası başlatıldı. Bu bağlamda TOKİ'den ev sahibi olmaya hak kazanacak vatandaşların ihtiyaç duyacakları konut kredisi finansmanları, Ziraat Bankası'nın TOKİ sosyal konut kredisi kampanyasıyla karşılanacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamış olduğu Türkiye tarihinin en düşük faiz oranlı konut kredisi kampanyasında ilk adımlar atıldı. Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde konut kredilerinde yüzde 0.49 faiz oranıyla hesaplama detayları yayınlandı.

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