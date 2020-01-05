Dolar/TL, açıklanan Aralık ayı enflasyon verisinin ardından 5.97'yi gördü. Enflasyon verisinin ardından piyasalar Merkez Bankası'nın iki hafta sonraki politika kararını beklemeye başladı. TCMB'nin politika kararı dolar/TL'de belirleyici olabilir. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 5 Ocak güncel döviz kurları... Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır

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