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  • 05.01.2020 09:24
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 09:29

artışta! Dolar kuru bugün ne kadar? 5 Ocak 2020

yükselişe geçti. ABD'nin İranlı komutan 'yi öldürmesi, 2019'un son haftalarından itibaren yükseliş grafiğini sürdüren dolar kurunda artışa neden oldu. 5 Ocak 2020 sabahında bankalararası piyasada dolar/TL, 5,97 seviyelerinde yer alıyor. Euro ise en düşük 6.6374 lira ve en yüksek 6.6766 lirayı gördükten sonra, 6.67 – 6.68 lira aralığında seyretti. Piyasalarda Merkez Bankası'nın politika kararı takip edilecek. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Ocak güncel kurları... Avrupa ları, haftanın son işlem gününü ABD ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle karışık seyirle kapattı.

Son dakika dolar artışta! Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar/TL, açıklanan Aralık ayı enflasyon verisinin ardından 5.97'yi gördü. Enflasyon verisinin ardından piyasalar Merkez Bankası'nın iki hafta sonraki politika kararını beklemeye başladı. TCMB'nin politika kararı dolar/TL'de belirleyici olabilir. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 5 Ocak güncel döviz kurları... Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır

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