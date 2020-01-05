Altın fiyatları son dakika gelişmeleri oldukça merak ediliyor. Türkiye'de altın en önemli yatırım araçları arasında yer alıyor ve yakından takip ediliyor. ABD ve İran arasında yaşanan kriz sonrasında altın fiyatları dünya genelinde yükselişe geçti. Altının gram fiyatı, 297 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 478 lira, Cumhuriyet altını da 2003 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise bugün 1.549 dolarla 4 ayın zirvesini görüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.979,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,50 yükselişle 297,30 liradan işlem görmüştü. ABugün gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Ocak 2020 canlı altın fiyatları...

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