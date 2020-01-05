Sigara zammı ile ilgili haberler gündemdeki yerini koruyor. Sosyal medya üzerinden paylaşılan 5 Ocak sigara fiyat listesine göre 2020 sigaralara zam geleceği iddia edildi. Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan son zamlardan sonra yeni bir zam daha gelip gelmeyeceği büyük merak konusu oldu. Konuyla ilgili gözler sigara şirketlerine çevrildi. Bu anlamda Sigara zammı yapıldı mı? 5 Ocak 2020 zamlı sigara fiyatları doğru mu? Sigaraya kaç TL zam yapılacak? Gibi sorular şimdiden sorulmaya başlandı. Sigaraya geçtiğimiz aylarda zam gelmişti. Bazı sigara markalarına 3 TL zam yapılmıştı. Peki Sigaraya 2020'de zam gelecek mi? İşte güncel sigara fiyat listesi...

Zam geleceği iddia edilen sigara markaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...