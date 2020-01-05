Türkiye genelinde mağazası bulunan perakende gıda, temizlik ev ürünleri satışı yapan BİM, A101 Şok mağazaları ile Migrosa tecrübe şartsız yüzlerce personel alımı yapılacak. Mağaza elemanı, perakende satış elemanı, mağaza mal kabul personeli ve daha onlarca iş kadrosu için personel arayan BİM iş başvurusu için gerekli linkleri ve diğer bazı detayları haber içeriğimizde bulabilirsiniz. BİM ve A101 marketler tarafından yayımlanan duyurularda , personel alımı başvurularının başladığına yer verildi. İlana başvurular Bim ile A101 marketlerden yapılmaktadır. Öte yandan internet üzerinden de BİM ve A101 marketlere başvuru alınmaktadır. Detaylar takvim.com.tr'de

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