Kıdem ve ihbar tazminatı taban ve tavan ücreti ne kadar? Sorusu takvim.com.tr'de yanıt buldu. Kıdem tazminatı ile ihbar tazminatı 1 Ocak itibarıyla yükseldi. Asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı, memur maaşıyla tavan tutarı arttı. Yeni yıl itibarıyla emekli olan veya işten ayrılan bir asgari ücretli daha çok ihbar ve kıdem tazminatı alacak... Kıdem tazminatına hak kazanmanız için aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olmanız gerekmektedir. Eğer kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamayacaksınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor. Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuşsanız kendi isteğinizle işten ayrılırsanız dahi kıdem tazminatı alabileceksiniz.