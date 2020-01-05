Son dakika altın fiyatları ne kadar oldu? Son haftalarda bir artış olan altın fiyatları bugün ne durumda? Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Ocak 2020 altın fiyatları.. Gram altın 297 lira, çeyrek altın 486 lira ve Cumhuriyet altını 1.969 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son dakika hareketlili yaşanıyor. ABD-İran gerilimi sonrası yükselişe geçen altının gram fiyatı dünkü kapanışta yüzde 1,50 yükselişle 297,30 liradan işlem gördü. Yatırımcılar güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

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