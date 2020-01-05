Kamu İktisadi Teşebbüsleri KİT taşeron işçileri kadroya geçiş umudunu son açıklanan finansman programı ile ileriye taşırken, 80 bin kit çalışanı atılacak yeni bir adıma kilitlendi.80 bin kit işçisi başvuruda istenilecek şartlar neler? Başkan Erdoğan imzasıyla geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de taşeron işçi ve mevsimlik geçici işçilerin kadroya alınmasına ilişkin karar yayımlandı. Kadro için sınava girilecek. Taşeron işçiler, sınavda başarılı olmaları halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilecek. Karara göre KİT'ler ihtiyaca göre 2020'de taşeron işçileri kadroya alabilecek. KİT, yani Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak adlandırılabilir.

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