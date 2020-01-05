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  • 05.01.2020 13:25
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 15:00

2020 yılında verilecek mi? İşte ! 5 Ocak taşeron işçi için yapılacak mı?

2020 yılında verilecek mi? Sorusu oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda KİT taşeronuna kadro verilmesi için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Taşerondan kadroya geçiş düzenlemesinin ardından kadroya geçiş umudunu sürdüren 80 bin kit işçisi bulunuyor. KİT kanunu hükmünce görevlerini sürdüren, Tedaş, Et ve Süt Kurumu, Eti Maden İşletmesi, Devlet Malzeme Ofisi, Çay işletmeler, Makine Kimya Endüstrisi, Toprak Mahsulleri Ofisi, TCDD, TKİ, Türkiye Petrolleri, TTK kurumlarında istihdam edilen ve taşeron statüde bulunan yaklaşık 80 bin kişi 4/d statüsünde sürekli işçi kadrosu beklemekte. Peki 80 bin KİT taşeron işçisi kadro ve başvuru kriterleri nelerdir?

2020 yılında kit taşerona kadro verilecek mi?

Kamu İktisadi Teşebbüsleri KİT taşeron işçileri kadroya geçiş umudunu son açıklanan finansman programı ile ileriye taşırken, 80 bin kit çalışanı atılacak yeni bir adıma kilitlendi.80 bin kit işçisi başvuruda istenilecek şartlar neler? Başkan Erdoğan imzasıyla geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de taşeron işçi ve mevsimlik geçici işçilerin kadroya alınmasına ilişkin karar yayımlandı. Kadro için sınava girilecek. Taşeron işçiler, sınavda başarılı olmaları halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilecek. Karara göre KİT'ler ihtiyaca göre 2020'de taşeron işçileri kadroya alabilecek. KİT, yani Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak adlandırılabilir.

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HaberlerEkonomi Haberleri2020 yılında kit taşerona kadro verilecek mi? İşte başvuru şartları! 5 Ocak taşeron işçi için ek ödeme yapılacak mı?
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