2020 yılı en düşük taban memur ve SGK SSK ve Bağkur emekli maaşı kaç para oldu? Emekli ve memur zamlı maaş sorgulama gigi konular hala revaçta olmaya devam ediyor. Memur maaşları yüzde 5.5, emekli aylıkları da yüzde 6.5 zamlandı. En düşük memur maaşı 4 bin liraya yükselirken en düşük memur emekli aylığı 2 bin 661 liraya çıktı. Memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları 15 Ocak 2020 Çarşamba gününden itibaren hesaplara yatacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak. En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak. En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak. En düşük memur emeklisi 3 bin 510 lira alacak.

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