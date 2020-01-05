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  • 05.01.2020 10:22
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 10:27

4 bin lira oldu! İşte emekli ve memur maaşı hesaplama

2020 yılı Memur ve emekli maaş mı ne kadar oldu? Şeklindeki sorular memur ve , ve Bağkur emeklisi vatandaşlar en fazla arananlar arasında yer aldı. Bu bağlamda 2020 yılı en düşük taban memur ve SGK SSK ve Bağkur emekli maaşı oranları oldukça merak ediliyor. oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya çıktı. Aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6.50 artış sağlandı. Memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları 15 Ocak 2020 Çarşamba gününden itibaren hesaplara yatacak.

Son dakika | En düşük memur maaşı 4 bin lira

2020 yılı en düşük taban memur ve SGK SSK ve Bağkur emekli maaşı kaç para oldu? Emekli ve memur zamlı maaş sorgulama gigi konular hala revaçta olmaya devam ediyor. Memur maaşları yüzde 5.5, emekli aylıkları da yüzde 6.5 zamlandı. En düşük memur maaşı 4 bin liraya yükselirken en düşük memur emekli aylığı 2 bin 661 liraya çıktı. Memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları 15 Ocak 2020 Çarşamba gününden itibaren hesaplara yatacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak. En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak. En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak. En düşük memur emeklisi 3 bin 510 lira alacak.

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