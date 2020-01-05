2020 yılı emekli promosyon miktarı duyuruldu! Bankalar emekliye kaç TL promosyon veriyor? Sorusu ise bu bağlamda yanıt buldu. Emekli vatandaşlar belirli tarihler aralığında bankalar tarafından sunulan promosyon teklifleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Bankalar emeklilere promosyonun yanında çeşitli avantajlarda sunuyor. Bankaların promosyon ücreti yarışı devam ederken ikinci promosyon tarihi yaklaştı. Bazı bankalarda promosyon ücreti bin liraya kadar çıkarken, emekli müşteri getirenlere 100-125 lira veren de var. Faydaların artması bekleniyor. Peki, bankalar emekliye kaç TL promosyon veriyor? İşte bankaların emeklilere sunduğu fırsatlar...

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