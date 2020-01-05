Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 05.01.2020 15:32
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 15:35

ne kadar, nasıl alınır? İşte şartlar

2018 2. dönem buzağı destek ödemeleri çiftçiler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. ve tarafından 2018 yılı 2. dönem ödemesi henüz yapılmadı. Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar. Destekten faydalanabilmek için buzağıların taşımaları gereken bazı özellikler bulunmaktadır. 2020 yılı desteklemeleri kapsamında, başvuru yapmak isteyen üreticilerin buzağılarının 2019 yılında doğ, TÜRKVET ve E-Islah veri tabanına kayıtlı, programlı aşıları tamamlanmış olması gerekmektedir.

2020 yılı buzağı parası ne kadar, nasıl alınır? İşte şartlar

Buzağı desteklemesi ne zaman ödenecek? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2018 2. dönem ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Buzağı yetiştiriciliği yapmak isteyen vatandaşlara, geçtiğimiz yıl sağlanan buzağı desteklemeleri 2020 yılında da devam edecek. Tarıma ve hayvancılığa destek sağlayan devlet, bu yıl da buzağılara tam destek sağlayarak hayvan yetiştiricilerinin içlerini rahatlatmıştır. 1. 2. ve 3. dönem olarak ayrılmış olan buzağı desteklemelerinin dönem dönem başvuruların başlama ve bitiş tarihlerini, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız ile yapabileceğiniz destek sırasını ve 2. dönem buzağı desteklerinin ne zaman ödeneceği ile ilgili detayları haberimizde inceleyebilirsiniz.

Detaylar bir sonraki sayfada...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri2020 yılı buzağı parası ne kadar, nasıl alınır? İşte şartlar
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri