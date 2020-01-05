Buzağı desteklemesi ne zaman ödenecek? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2018 2. dönem ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Buzağı yetiştiriciliği yapmak isteyen vatandaşlara, geçtiğimiz yıl sağlanan buzağı desteklemeleri 2020 yılında da devam edecek. Tarıma ve hayvancılığa destek sağlayan devlet, bu yıl da buzağılara tam destek sağlayarak hayvan yetiştiricilerinin içlerini rahatlatmıştır. 1. 2. ve 3. dönem olarak ayrılmış olan buzağı desteklemelerinin dönem dönem başvuruların başlama ve bitiş tarihlerini, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız ile yapabileceğiniz destek sırasını ve 2. dönem buzağı desteklerinin ne zaman ödeneceği ile ilgili detayları haberimizde inceleyebilirsiniz.

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