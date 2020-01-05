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  • 05.01.2020 15:54
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 15:54

, 0.95 kredi veren lar hangisi? Kredi oranlarında indirim yapıldı

, 0.95 kredi veren lar hangisi? Sorusu vatandaşlar tarafından 2020 yılı ile birlikte araştırılmaya devam ediyor. Son olarak Vakıfbank tarafından beklenen indirimi atıldı. Sıfır konutlarda si faiz oranını 0.79’a çeken Vakıfbank, kamu bankaları içerisinde 0.79 faizle 180 ay konut kredisi veren ilk banka oldu. Vakıfbank 0.79 faizli konut kredisi başvuruları, Vakıfbank şubelerine yapılacak. Yaşadığınız il sınırları içerisinde yer alan herhangi bir Vakıfbank şubesi aracılığı ile 0.79 faizli konut kredisine başvuruda bulunabilirsiniz. En uygun konut kredisi veren banka 2020 yılında Vakıfbank oldu. İşte 5 Ocak ve konut - taşıt -

0.79 kredi faiz müjdesi! Kredi faiz oranlarında indirim!

0.79, 0.95 kredi veren bankalar hangisi? Vakıfbank konut kredisi faiz oranlarını 0.79'a düşüren ilk kamu bankası oldu! Vakıfbank şubelerinden başlanan 0.79 konut kredisi başvuruları için Vakıfbank web sitesi üzerinde kampanya yayınlandı. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte güncel kredi faizleri ve konut faizlerinin ne zaman düşürüleceği merak edilmeye başlandı. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, YapıKredi, Akbank, Garanti BBVA kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte güncel faiz oranları... Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir.

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