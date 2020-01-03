2019 Ocak ayı TÜFE kira artış oranı son dakika ne oldu? Sorusu yanıt buldu. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği TÜİK TEFE TÜFE Aralık enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan rakamların arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Aralık ayı yasal kira zam oranı olarak uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

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