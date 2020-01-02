2020 Zara indirimli günleri için geri sayım sona eriyor. Firmadan konu ile ilgili bir açıklama yapıldı ve indirim tarihlerine yer verildi. Zara 'nın 2020 ilk indirimleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Büyük indirimlerin uygulanacağı bugünlerde vatandaşlar , online alışveriş sistemi üzerinden indirimli ürünlere ulaşabilecek. Ünlü giyim markası Zara 'dan konu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 2020 yılının ilk indirimlerinin başlayacağı tarih ve saate yer verildi. Buna göre Zara, 2020 'nın ilk indirimlerini 1 Ocak 2020 günü başlatacak.

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