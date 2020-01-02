Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 02.01.2020 09:23
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 09:23

yüzde kaç? Kaç gün sürecek? İşte 2020 indirimli ürünler

2020 yılına girmemiz ile birlikte leri oldukça merak ediliyor. indirime girdi mi? Sorusu en fazla sorulanlar arasında yer aldı. İndirimli günlerin ne zaman başlayacağı ve hangi ürünlerin indirime gireceği konusu oldu. Peki Zara ne zaman indirime gidecek? Zara 2020 kış indirimi ne zaman başlayacak? Online site üzerinden indirimli ürünler ne zaman satışa sunulacak? 1 Ocak 2020 günü saat 22,00 'da başlayan Zara indirimleri 6 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek.

Zara indirim oranı yüzde kaç? Kaç gün sürecek?

2020 Zara indirimli günleri için geri sayım sona eriyor. Firmadan konu ile ilgili bir açıklama yapıldı ve indirim tarihlerine yer verildi. Zara 'nın 2020 ilk indirimleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Büyük indirimlerin uygulanacağı bugünlerde vatandaşlar , online alışveriş sistemi üzerinden indirimli ürünlere ulaşabilecek. Ünlü giyim markası Zara 'dan konu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 2020 yılının ilk indirimlerinin başlayacağı tarih ve saate yer verildi. Buna göre Zara, 2020 'nın ilk indirimlerini 1 Ocak 2020 günü başlatacak.

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriZara indirim oranı yüzde kaç? Kaç gün sürecek? İşte ZARA 2020 indirimli ürünler
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri