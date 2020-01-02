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Yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi

Tüm operatörlere Türkiye'nin altyapı gitmemiş noktalarına fiberi birlikte götürme çağrısında bulunan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yeni yıla Erzurum'da zorlu şartlarda fiber dönüşümü için çalışan ekipleriyle girdi.

Yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
Tüm operatörlere Türkiye'nin altyapı gitmemiş noktalarına fiberi birlikte götürme çağrısında bulunan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yeni yıla Erzurum'da zorlu şartlarda fiber dönüşümü için çalışan ekipleriyle girdi. Eksi 15 derecede karlarla kaplı fiber dönüşüm sahasında çalışan ekipleri ziyaret eden Önal, "2020'de de 'sadece merkeze değil herkese' hizmet sunma gayesiyle çalışmaya, devam edeceğiz" dedi.

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