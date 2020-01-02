Köprü geçişine yeni tarife Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretlerine yüzde 14 zam geldi. Buna göre; Osmangazi Köprüsü'nde 103,05 lira olan binek araç geçişi 117.90 liraya yükselirken; aynı araç sınıfında 19,15 lira olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden alınacak ücret de 21,90 liraya çıktı

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretlerine yüzde 14 zam geldi. Buna göre; Osmangazi Köprüsü'nde 103,05 lira olan binek araç geçişi 117.90 liraya yükselirken; aynı araç sınıfında 19,15 lira olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden alınacak ücret de 21,90 liraya çıktı. TÜM MANŞETLER