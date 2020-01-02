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Köprü geçişine yeni tarife

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretlerine yüzde 14 zam geldi. Buna göre; Osmangazi Köprüsü'nde 103,05 lira olan binek araç geçişi 117.90 liraya yükselirken; aynı araç sınıfında 19,15 lira olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden alınacak ücret de 21,90 liraya çıktı

Köprü geçişine yeni tarife
Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretlerine yüzde 14 zam geldi. Buna göre; Osmangazi Köprüsü'nde 103,05 lira olan binek araç geçişi 117.90 liraya yükselirken; aynı araç sınıfında 19,15 lira olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden alınacak ücret de 21,90 liraya çıktı.

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