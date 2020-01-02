2020'de EYT çıkacak mı? Soruları oldukça revaçta yer alıyor. Son gelen haberler ise EYT'lilerin hoşuna gitmeyecek. Başkan Erdoğan son yaptığı açıklamada EYT kapılarını kapatmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda EYT'lilere ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, ellerindeki tüm kombinasyonların denenmesine rağmen hiçbirinin maliyetinin sürdürülebilir olmadığını söyledi. Yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a yükseltilirken, emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi. İşte 2 Ocak bugün emeklilikte yaşa takılanlar son haberler takvim.com.tr'de

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