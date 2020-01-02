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  • 02.01.2020 15:53
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 15:53

2020'de yasası çıkacak mı? 2 Ocak bugün en son ler ne oldu?

hakkında 2 Ocak son leri.... ın sorunlarını çözecek kararların alınmasını bekleyen vatandaşları üzen EYT açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından da yapılmıştı... EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu. Peki , kimleri kapsayacak? 2 Ocak bugün emeklilikte yaşa takılanlar son takvim.com.tr'de

EYT 2020'de çıkacak mı yeni haber geldi

2020'de EYT çıkacak mı? Soruları oldukça revaçta yer alıyor. Son gelen haberler ise EYT'lilerin hoşuna gitmeyecek. Başkan Erdoğan son yaptığı açıklamada EYT kapılarını kapatmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda EYT'lilere ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, ellerindeki tüm kombinasyonların denenmesine rağmen hiçbirinin maliyetinin sürdürülebilir olmadığını söyledi. Yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a yükseltilirken, emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi. İşte 2 Ocak bugün emeklilikte yaşa takılanlar son haberler takvim.com.tr'de

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