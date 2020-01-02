İşte EYT hakkında 2 Ocak son haberleri.... Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözecek kararların alınmasını bekleyen vatandaşları üzen EYT açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından da yapılmıştı... EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu. Peki 2020'de EYT çıkacak mı, kimleri kapsayacak? 2 Ocak bugün emeklilikte yaşa takılanlar son haberler sayfamızda.

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