2020'de sigaraya zam geldi mi? 2020 sigara fiyatları yoğun şekilde araştırılıyor. Sigara fiyatları ne kadar sorusu gündemde yer alıyor. 2 Ocak güncel sigara fiyat listesi sigara tiryakileri tarafından sorgulanıyor. Sosyal medyada çıkan zamlı sigara listeleri iddiası sonrası vatandaşlar sigaraya zam geldi mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, sigara fiyatlarına zam geldi mi?

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