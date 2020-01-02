Bankaların mevduat faiz oranları 2020 yılına girdiğimiz şu günlerde oldukça merak ediliyor. En yüksek faiz veren banka 2020 yılına girerken Burgan Bank olarak kalmaya devam ediyor. %12,30 mevduat faiz oranı ile Burgan Bank, 32 günlük en yüksek faizi veren banka olarak yeni yılı karşılıyor. En yüksek faiz veren bankaların faizleri ise %10'un hemen üzerinde devam ediyor. En yüksek mevduat faizi kaç, ne kadar? Vadeli mevduat faiz oranları 2020 yılına kaçtan giriyor? 32 günlük mevduat faizleri ne? En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? En yüksek mevduat faiz oranları ve vadeli mevduat faizi hesaplama ayrıntıları haberimizde… İşte 2 Ocak en yüksek vadeli mevduat faizi veren bankalar listesi

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