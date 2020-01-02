0.79 faiz müjdesi geldi! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faizi yüzde 0.79'a kadar düşürdü. Bu bağlamda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın da içinde bulunduğu kamu bankaları, 0,79 faiz oranı ile konut kredisi verecek. Konut almak isteyenler için kamu bankaları faiz avantajını müşterilerine kullandırmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz hafta Şırnak'ta sıfır konut kredi faizlerinin yüzde 0.79'a düştüğünü açıklamıştı. Sıfır konut alacaklar ise çektikleri krediye göre ne kadar ödeme yapacağını merak etmeye başladı. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir.

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