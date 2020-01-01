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  • 01.01.2020 11:51
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 11:55

Eğer gerçekleşirse maaşlara 356 lira zam yapılacak! Enflasyon farkı...

ve son dakika açıklaması ve en düşük emekli maaşları oldukça fazla merak ediliyor. Emekliler, memur ve memur emeklileri büyük merakla Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor. 2019'un ikinci yarısında enflasyonun yüzde 5'i aşması nedeniyle memurların maaşlarına fark yansıyacak. Bu bağlamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre yüzde 6,29 olacak. Eğer Merkez Bankası'nın beklentisi gerçekleşirse maaşlar; 74 ile 356 lira arasında artacak. 2020'de de Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiyeyi cebine koyacak.

Eğer gerçekleşirse maaşlara 356 lira zam yapılacak!

Maaşlara 356 lira zam müjdesi geldi. Yılbaşına sayılı günler kala maaşlara yapılacak zam oranı da netleşmeye başladı.
Son dakika açıklamasına göre en yüksek emekli maaşı aylığı alanlar yani maaşı 5 bin 660 TL olan emeklilerin maaşları da yüzde 8,49'luk oranla 6 bin 139 TL'ye yükselecek. Bunun yanı sıra yapılacak olan yüzde 4 zam ile birlikte bu tutar artacak olup ödenecek en yüksek maaş 6 bin 385 TL'ye çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre, 2019 enflasyonu yüzde 11,62, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon ise yüzde 6,29 olarak tahmin ediliyor.

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