Maaşlara 356 lira zam müjdesi geldi. Yılbaşına sayılı günler kala maaşlara yapılacak zam oranı da netleşmeye başladı.
Son dakika açıklamasına göre en yüksek emekli maaşı aylığı alanlar yani maaşı 5 bin 660 TL olan emeklilerin maaşları da yüzde 8,49'luk oranla 6 bin 139 TL'ye yükselecek. Bunun yanı sıra yapılacak olan yüzde 4 zam ile birlikte bu tutar artacak olup ödenecek en yüksek maaş 6 bin 385 TL'ye çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre, 2019 enflasyonu yüzde 11,62, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon ise yüzde 6,29 olarak tahmin ediliyor.
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