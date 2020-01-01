Kaza tazminatı paylaşılır mı? Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda okuyucularımızdan gelen "Boşanıyorum, iş kazası nedeniyle geçen yıl 120 bin lira tazminat almıştım. Eşimin bu parada hakkı var mı?" sorusunu yanıtladı. İşte İmal'e sorulan soru ve yanıtı...

Boşanıyorum, iş kazası nedeniyle geçen yıl 120 bin lira tazminat almıştım. Eşimin bu parada hakkı var mı?

Türk Medeni Kanunu konuyla ilgili olarak 228 maddenin 2'nci fıkrasında şöyle demektedir: "Eşlerden birine sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarınca yapılmış olan toptan ödemeler veya işgücünün kaybı dolayısıyla ödenmiş olan tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumunca uygulanan usule göre ömür boyunca irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiyede o miktarda kişisel mal olarak hesaba katılır." Burada şöyle bir hesaplama yapılır; iş kazası nedeniyle verilen tazminat toplu ödenmemiş olsaydı, aylık maaş şeklinde ödenmiş olsaydı, boşanma davasının açılmış olduğu tarihe kadar eşinizin hak edeceği tutar bulunur, bu tutardan eşinizin mal rejiminin tasfiyesi nedeniyle olan alacağı hesap edilerek ödenir. Bu hesaplamaya göre kalan yıllara ait tutar sizin kişisel malınız sayılır ve bu tutar üzerinde eşinizin hakkı yoktur. Manevi tazminat ise kişisel mal sayılmaktadır.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL