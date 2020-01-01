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  • 01.01.2020 11:35
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 11:35

Milyonlara müjde! Emekliye 6 bin 62 TL faizsiz avans! İşte başvuru şartları

Ocak 2020 ile birlikte emekli vatandaşlarımıza müjdeler gelmeye devam ediyor. Bunlardan en önemlisi ise tarafından başlatılan ve faizsiz avans sistemi olacak. Emekli olmuş ancak henüz emekli maaşı bağlanmamış vatandaşlar da 3 maaş avans ve 10 maaş kredi alabiliyor. Örnek verecek olursak, 1800 TL emekli maaşı alan bir kişi 5400 TL'ye kadar avans alabilir. 10 maaş kredi sistemi ile ise 18 bin TL'ye kadar kredi çekebilir. Emekli maaşı alan vatandaşlar kredi veya avans ile anlık ihtiyaçlarını giderme şansına sahip olacak. Peki, SGK Bağkur emeklisi 3 maaş avans 10 maaş kredi başvurusu nasıl yapılır? Emekli maaşı avansı şartları neler?

Milyonlara müjde! Emekliye 6 bin 62 TL faizsiz avans!

Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur emeklisi için süper haberler gelmeye devam ediyor. Emekliye 6 bin 62 TL faizsiz avans ve 10 maaş kredi verilecek. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunarak maaşının 3 katı ön ödeme ve 10 maaş kredi alabilecek. Maaş avansı ise maddi sıkıntı çeken vatandaşlarımızın yardımına koşacak. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Emekli maaş avansı alan kişilerin geri ödemesinde faiz uygulanmayacak. Ayrıca emekli avansının geri ödemesi taksitle yapılacak.
Peki,SGK SSK Bağkur emeklisi 3 maaş avans 10 maaş kredi nasıl alınır? Emekli 3 maaş faizsiz avans şartları neler? İşte detaylar...

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