Dolar son dakika... Dolar - euro kaç TL? 1 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum. Dünkü kapanışta 5.94 - 5.95 lira aralığında işlem gören dolar kuru, 2019'u son işlem günü olan 31 Aralık'a 5,9476 seviyesinde başladı. Dolar ve euro geçtiğimiz yıla göre sakin bir yıl geçirdi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 1 Ocak 2020 güncel döviz kurları... Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zellanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi. ABD doları ise ABD'den başka Ekvador, Marshall Adaları, Zimbabwe, Palau, Micronesia, Doğu Timor ve El Salvador gibi ülkelerde, Avustralya doları ise Nauru ve Kiribati gibi ülkelerde de kullanılıyor.

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