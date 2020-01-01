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  • 01.01.2020 09:23
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 09:36

da düştü! 1 Ocak 2020 ve dolar/TL ne kadar oldu? İşte

da hareketliliği yaşanıyor. Dolar, yılın son günü 31 Aralık 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,95 civarında yer alıyor. /TL de 6,65'te seyrediyor. 2019'a 5.25 seviyelerinde başlayan ve yılın ikinci yarısında 5.60-5.85 bandında seyreden dolar kuru aralık ayında 5.90'lı seviyelerde işlem gördü. Peki, yılın son gününde euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 1 Ocak 2020 ... Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9550'nin direnç olarak öne çıktığını bildiren uzmanlar, 5,90'ın destek olarak izleneceğini kaydetti. Euro kuru da dolarda olduğu gibi 2018'e oranla sakin bir yıl geçirdi

1 Ocak 2020 dolarda son durum nedir?

Dolar son dakika... Dolar - euro kaç TL? 1 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum. Dünkü kapanışta 5.94 - 5.95 lira aralığında işlem gören dolar kuru, 2019'u son işlem günü olan 31 Aralık'a 5,9476 seviyesinde başladı. Dolar ve euro geçtiğimiz yıla göre sakin bir yıl geçirdi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 1 Ocak 2020 güncel döviz kurları... Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zellanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi. ABD doları ise ABD'den başka Ekvador, Marshall Adaları, Zimbabwe, Palau, Micronesia, Doğu Timor ve El Salvador gibi ülkelerde, Avustralya doları ise Nauru ve Kiribati gibi ülkelerde de kullanılıyor.

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