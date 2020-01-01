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  • 01.01.2020 09:12
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 09:14

artışta! ne kadar?

... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta 470,00 lira, Cumhuriyet altını 1.926,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,10 düşüşle 289,20 liradan işlem görmüştü. Altının ons fiyatı, analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 1.515 doları test etmesinin ardından yılın son gününde 1.523,51 dolar seviyelerinde yer alıyor. Yatırımcılar, 2019'un son işlem gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 1 Ocak 2020 canlı altın fiyatları... Altın, kimyada Au sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir elementtir.

1 Ocak 2020 altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika yükseliş devam ediyor. Altın fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve dolardaki gerilemeyle, yatırımcıların güvenli liman arayışlarıyla yükseldi. Son dakika altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın 291 lira, çeyrek altın 475 lira ve Cumhuriyet altını 1.947 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Ocak 2020 anlık ve güncel altın fiyatları... Dünkü kapanışta 289,20 liradan işlem gören gram altın, yeni güne 291,01 liradan başladı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

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