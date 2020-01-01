Altın fiyatlarında son dakika yükseliş devam ediyor. Altın fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve dolardaki gerilemeyle, yatırımcıların güvenli liman arayışlarıyla yükseldi. Son dakika altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın 291 lira, çeyrek altın 475 lira ve Cumhuriyet altını 1.947 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Ocak 2020 anlık ve güncel altın fiyatları... Dünkü kapanışta 289,20 liradan işlem gören gram altın, yeni güne 291,01 liradan başladı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

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