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  • 01.01.2020 23:03
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 23:03

2020 bilet no sorgulama ekranı! si açıklandı

bileti alan milyonlarca kişi dünden bu yana hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişleri için heyecan sona erdi. Dün saat 15.00'te noter huzurunda başlayan çekilişlerin ardından büyük ikramiyeyi kazanan talihliler belli oldu. Bayilerden bilet alan milyonlarca kişi 2020 yılbaşı Milli Piyango bilet sorgulama hakkında araştırma yapıyor. si açıklandı. İşte 2020 ekranı...

2020 Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır?

2020 Milli Piyango bilet no sorgulama ekranı günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı. Bilet alan vatandaşlar şimdi büyük bir heyecanla mpi.gov.tr bilet sorgulama işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte Milli Piyango mpi.gov.tr bilet sorgulama işlemi hakkında bilgiler

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA İŞLEMİ

31 ARALIK YILBAŞI MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTESİ

İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, ikramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle:

Tam Rakam (7) (80.000.000,00)

1358490

Tam Rakam (7) (8.000.000,00)

9976216

Tam Rakam (7) (1.000.000,00)

2375580 3323655 4846075 4970823 6437337 6728347 7635511 9383550
3038866 4812895

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