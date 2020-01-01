Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 01.01.2020 11:18
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 11:19

yapıldı mı? İşte güncel yeni alkol ve

... Günün ilk saatlerinde alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Yeni yıla girmemize saatler kala, vatandaşlar sigaraya zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Son günlerde sosyal medyada dolaşan iddialarda bazı sigara markalarına zam yapılacağı konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta sosyal medyada kullanıcıların sigaraya zam yapılacak iddiası tiryakilerin aklına "Sigaraya zam mı gelecek?" sorusunu getirdi. Sigaranın vücudun hemen hemen her yerine zarar verdiği bir gerçek. Hatta bazı yerlerde yaptığı tahribatlar ileride geri dönüşü çok zor sağlık problemlerine sebep olabilir. Peki yeni sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte yeni sigara yılbaşı fiyat listesi!

1 Ocak 2020 sigara zammı son dakika yapıldı mı?

Sigar zammı konusunda araştırmalar sürerken yılın son gününün ilk saatlerinde son dakika gelişmesi yaşandı. Alkollü içki ve sigaradaki enflasyon oranında vergi artışı ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, 2020'de alkol ve sigara zammı olacak mı? Sigaraya 5 Ocak'ta zam gelecek mi? İşte güncel sigara fiyat listesi... Alkollü içki ve sigaradaki enflasyon oranında vergi artışı bu yılbaşında uygulanmayacak.

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri1 Ocak 2020 sigara zammı son dakika yapıldı mı? İşte güncel yeni alkol ve sigara fiyat listesi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri