Sigar zammı konusunda araştırmalar sürerken yılın son gününün ilk saatlerinde son dakika gelişmesi yaşandı. Alkollü içki ve sigaradaki enflasyon oranında vergi artışı ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, 2020'de alkol ve sigara zammı olacak mı? Sigaraya 5 Ocak'ta zam gelecek mi? İşte güncel sigara fiyat listesi... Alkollü içki ve sigaradaki enflasyon oranında vergi artışı bu yılbaşında uygulanmayacak.

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