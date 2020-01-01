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  • 01.01.2020 11:09
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 11:10

1 Ocak 2020 bugün yapılacak mı?

Buzağı desteklemeleri bugün ödenecek mi? 2019 yılının bitmesine saatler kala vatandaşlar ödemeler ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. 2018 2. dönem için bekleyiş sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki dönem halinde verilen destek ödemelerinin ilki 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Buzağı desteklemeleri yıl içerisinde iki kez gerçekleştiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin ilki 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Peki, buzağı desteklemeleri bugün ödenecek mi?

1 Ocak 2020 buzağı destek ödemeleri bugün yapılacak mı?

2018 2. dönem buzağı desteklemelerinin ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki dönem halinde gerçekleştirilen ödemelerin ilki 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılmıştı. Yeni yıla girmemize saatler kala ödeme bekleyen vatandaşlar ödemelerin bugün yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, buzağı desteklemeleri bugün ödenecek mi? 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak?

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