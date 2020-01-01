2018 2. dönem buzağı desteklemelerinin ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki dönem halinde gerçekleştirilen ödemelerin ilki 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılmıştı. Yeni yıla girmemize saatler kala ödeme bekleyen vatandaşlar ödemelerin bugün yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, buzağı desteklemeleri bugün ödenecek mi? 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak?

Detaylar için bir sonraki sayfayı ziyaret ediniz...