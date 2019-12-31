‘Ortak fiber altyapı ana gündem olacak’ Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yeni yılda en çok konuşulacak konuların başında, ortak fiber altyapı ve 5G teknolojilerinin geleceğinin geldiğini belirterek, şöyle konuştu: "Operatörler arasındaki rekabetin, altyapıda değil üst yapıda, dijital servislerle sunacağımız hizmetler ile olması gerek. Ortak fiber altyapının çözülmesi sektör açısından en büyük temennimiz."

T urkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yeni yılda en çok konuşulacak konuların başında, ortak fiber altyapı ve 5G teknolojilerinin geleceğinin geldiğini belirterek, şöyle konuştu: "Operatörler arasındaki rekabetin, altyapıda değil üst yapıda, dijital servislerle sunacağımız hizmetler ile olması gerek. Ortak fiber altyapının çözülmesi sektör açısından en büyük temennimiz." TÜM MANŞETLER