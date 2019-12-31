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‘Ortak fiber altyapı ana gündem olacak’

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yeni yılda en çok konuşulacak konuların başında, ortak fiber altyapı ve 5G teknolojilerinin geleceğinin geldiğini belirterek, şöyle konuştu: "Operatörler arasındaki rekabetin, altyapıda değil üst yapıda, dijital servislerle sunacağımız hizmetler ile olması gerek. Ortak fiber altyapının çözülmesi sektör açısından en büyük temennimiz."

‘Ortak fiber altyapı ana gündem olacak’
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yeni yılda en çok konuşulacak konuların başında, ortak fiber altyapı ve 5G teknolojilerinin geleceğinin geldiğini belirterek, şöyle konuştu: "Operatörler arasındaki rekabetin, altyapıda değil üst yapıda, dijital servislerle sunacağımız hizmetler ile olması gerek. Ortak fiber altyapının çözülmesi sektör açısından en büyük temennimiz."

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