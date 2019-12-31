mpi.gov.tr: 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları açıklandı. Milli Piyango 2020 bileti sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango İdaresi, yılbaşı 2020 sonuçları sonrasında biletlerin satıldığı illeri tespit etti. Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Milli piyango kazanan numaralar- milli piyango bilet sorgulama motoru için yapmanız gereken işlem çok basittir. Çekiliş sonuçları sisteme yüklendikten sonra Milli Piyango İdaresi'nin resmi web sayfası olan http://www.mpi.gov.tr/ 'ye giriş yapılması gerekmektedir. Daha önceki tüm çekiliş sonuçları sistemde yer alacağından 31 Aralık 2019 tarihi seçilip daha sonra gelen sayfaya bilet numarası yazılarak " Sorgula" butonuna basılmalıdır.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ YAPILDI

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı 2020 sonuçları sonrasında biletlerin satıldığı illeri tespit etti.

AMORTİ ÇIKARAN NUMARALAR

Milli Piyango çekilişinde amorti rakamları belli oldu. Amorti ikramiye isabet eden numaralar 4 ve 8

BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKAN NUMARA

8 milyon TL isabet eden numara: 9976216

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti. Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO İDARESİ CANLI ÇEKİLİŞ SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO İDARESİ BİLET SORGULAMA SAYFASI

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Bilet Sorgulama

2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi bilet sorgulama işlemleri çekiliş sonrasında www.mpi.gov.tr web sayfası üzerinden yapılacaktır. Siteye giriş yaptıktan sonra şans oyunları kısmına gidilmelidir. Takip edilen çekiliş tarihi seçilmelidir. Tarihi de seçildikten sonra bilet numarası girilmelidir. Bilet numarası girişi esnasında dikkatli olmanız tavsiye edilmektedir. Bilet üzerinde yazan numaralar da girildikten sonra bilet sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

www.mpi.gov.tr adresinde yer alan sorgulama ekranı üzerinde bulunan "Tam Liste" seçeneği ile kazanan numaraların tam liste haline de ulaşmanız mümkündür. Çekiliş zamanlarında sayfa üzerinde bir yoğunluk olabilir. Duruma göre yoğunluk sonrasında yılbaşı bileti sorgulama işlemi yapılabilir.



BÜYÜK İKRAMİYE RAKAMI NEDİR?

Milli piyango büyük ikramiyesi bu yıl 80 milyon TL olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi'nin anlaşmalı olduğu Vakıfbank şubesinde birkaç gün önce basına tanıtılan büyük ikramiye 400.000 adet 200 TL'lik banknottan oluşuyor. Toplam ağırlığı ise 400 kg. Bu tutarı 3 kişi günde 8 saat çalışarak 8 günde sayıp, desteleyip balyalayabiliyor. Birçok insanın iştahını kabartan bu rakamın dışında 341 kişi daha çeşitli ikramiyelerin sahibi olacak. Diğer ikramiye tutarları ise şu şekilde:

1 adet 8 milyon TL

10 adet 1 milyon TL

30 adet 100 bin TL

100 adet 10 bin TL

200 adet 5 bin TL

Ayrıca biletlerin son rakamlarına göre 2 milyon adetten fazla amorti dağıtılacak. Büyük ikramiye haricindeki diğer ikramiye tutarları da talihlilerine birçok imkan tanıyacak nitelikte. Talihlilerine şimdiden hayırlı olmasını dileriz.

MİLLİ PİYANGO KAZANAN NUMARALAR- MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA MOTORU

Milli piyango kazanan numaralar- milli piyango bilet sorgulama motoru için yapmanız gereken işlem çok basittir. Çekiliş sonuçları sisteme yüklendikten sonra Milli Piyango İdaresi'nin resmi web sayfası olan http://www.mpi.gov.tr/ 'ye giriş yapılması gerekmektedir. Daha önceki tüm çekiliş sonuçları sistemde yer alacağından 31 Aralık 2019 tarihi seçilip daha sonra gelen sayfaya bilet numarası yazılarak " Sorgula" butonuna basılmalıdır. Ayrıca 1 Ocak 2020 sabahı kazanan numaraların tam listesi birçok gazetede yer alacaktır.