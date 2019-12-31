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  • 01.01.2020 07:53
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 07:53

2020 yılbaşı Milli Piyango bilet sorgulama ve sıralı tam liste sayfamızda

mpi.gov.tr: 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları açıklandı. Milli Piyango 2020 bileti sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Milli Piyango İdaresi, yılbaşı 2020 sonuçları sonrasında biletlerin satıldığı illeri tespit etti. Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. 2020 yılbaşı Milli Piyango bilet sorgulama işlemi günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı. Bilet alan vatandaşlar şimdi büyük bir heyecanla mpi.gov.tr bilet sorgulama işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte mpi.gov.tr bilet sorgulama işlemi...

Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır?

mpi.gov.tr: Milyonların büyük bir merakla beklediği Milli Piyango çekiliş sonuçları mpi.gov.tr adresinde açıklandı. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. Milli Piyango İdaresi, yılbaşı 2020 sonuçları sonrasında biletlerin satıldığı illeri tespit etti. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişleri için heyecan sona erdi. Bugün saat 15.00'te noter huzurunda başlayan çekilişlerin ardından büyük ikramiyeyi kazanan talihliler belli oldu. Bayilerden bilet alan milyonlarca kişi 2020 yılbaşı Milli Piyango bilet sorgulama hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, mpi.gov.tr bilet sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılır? İşte sorgulama işlemine dair merak edilenler...

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