mpi.gov.tr: Milyonların büyük bir merakla beklediği Milli Piyango çekiliş sonuçları mpi.gov.tr adresinde açıklandı. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. Milli Piyango İdaresi, yılbaşı 2020 sonuçları sonrasında biletlerin satıldığı illeri tespit etti. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişleri için heyecan sona erdi. Bugün saat 15.00'te noter huzurunda başlayan çekilişlerin ardından büyük ikramiyeyi kazanan talihliler belli oldu. Bayilerden bilet alan milyonlarca kişi 2020 yılbaşı Milli Piyango bilet sorgulama hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, mpi.gov.tr bilet sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılır? İşte sorgulama işlemine dair merak edilenler...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ