MPİ 2020 yılbaşı çekilişi canlı izleme sayfası takvim.com.tr'de sizlerle. Milyonların büyük bir heyecanla beklediği Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi kısa bir süre sonra başlayacak. Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi TRT 1 ekranlarında yer alacak. Bu anlamda milyonların hayalini süsleyen Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi saatler sonra sahibini bulacak. Bu yıl büyük ikramiye bedeli 80 milyon lira olurken, birçok vatandaş çekilişin kaçta başlayacağı ve nasıl takip edileceğini merak ediyor. Milli Piyango çekiliş sonuçlarını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz. Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiyesi ile 279 bin 720 tane gram altın, 41 bin 558 Cumhuriyet altını alınabiliyor.

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