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  • 31.12.2019 12:40
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 13:17

canlı izle! yılbaşı çekilişi başladı mı? Yılbaşı çekilişi hangi kanalda?

canlı izleme sayfası takvim.com.tr'de sizlerle. Milyonların büyük bir heyecanla beklediği yılbaşı çekilişi kısa bir süre sonra başlayacak. Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi TRT 1 ekranlarında yer alacak. Bu anlamda milyonların hayalini süsleyen Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi saatler sonra sahibini bulacak. Bu yıl büyük ikramiye bedeli 80 milyon lira olurken, birçok vatandaş çekilişin kaçta başlayacağı ve nasıl takip edileceğini merak ediyor. Milli Piyango çekiliş sonuçlarını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz. Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiyesi ile 279 bin 720 tane gram altın, 41 bin 558 Cumhuriyet altını alınabiliyor.

Milli Piyango çekilişi canlı yayın

Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi başladı mı? Sorusu artık sorulmaya başlandı. Milyonlarca Milli Piyango alan vatandaş heyecanla 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişini bekliyor. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi bugün saat 15.00'ten itibaren çekilmeye başlanacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. Çeyrek bilet alanlar kazanmaları ikramiyenin dörtte birini kazanacaklar. Yani çeyrek biletlere 20 milyon lira ikramiye verilecek. 80 milyonluk büyük ikramiye ve amorti çekilişleri 20.00-21.00 saatleri arasında yapılacak. Bu yıl toplamda 436 milyon 540 bin lira ikramiye dağıtılacak. İşte Milli Piyango MPİ 2020 yılbaşı çekilişi canlı izleme sayfası takvim.com.tr'de

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