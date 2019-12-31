Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi başladı mı? Sorusu artık sorulmaya başlandı. Milyonlarca Milli Piyango alan vatandaş heyecanla 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişini bekliyor. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi bugün saat 15.00'ten itibaren çekilmeye başlanacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. Çeyrek bilet alanlar kazanmaları ikramiyenin dörtte birini kazanacaklar. Yani çeyrek biletlere 20 milyon lira ikramiye verilecek. 80 milyonluk büyük ikramiye ve amorti çekilişleri 20.00-21.00 saatleri arasında yapılacak. Bu yıl toplamda 436 milyon 540 bin lira ikramiye dağıtılacak. İşte Milli Piyango MPİ 2020 yılbaşı çekilişi canlı izleme sayfası takvim.com.tr'de

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