2020 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi ödülünün 80 Milyon olması çekilişe olan ilgiyi daha da artırmaktadır. Çekiliş 31 Aralık 2019 Salı günü 20.00 – 21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. 80 milyon lira ve 8 milyon liranın yanı sıra 2 adet amorti numarası çekilişleri bu saatler arasında yapılacaktır. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada; çekilişin halka açık olarak, çekiliş için yetkili heyet ve noter gözetiminde yapılacağı belirtilmektedir.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE 4'E BÖLÜNDÜ

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti - Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti. Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

Çekilişin gerçekleştiği tarih ve bilet numarası girildikten sonra bilete çıkmış olan ikramiye öğrenilmektedir. Aynı zamanda bu sayfa üzerinden büyük ikramiyenin hangi ile ve ilçelere çıkmış olduğunu da öğrenebilirsiniz. 31.12.2019 tarihinde yapılacak olan çekiliş sonrasında kazanan numaraların tam listesine de bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Kendi biletinizin de numaralarını hızlı bir şekilde bu sayfa üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Tam, çeyrek ve yarım bilet alan herkesin heyecanla beklediği 2020 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, Kızılay binasına ait olan çekiliş salonunda yapılacaktır. 20.00 ve 21.00 saatleri arasında yapılacak olan çekilişe basın mensuplarının 15'de giriş yapabileceği duyuruldu. Basın mensupları çekiliş salonuna belirlenen saatler içerisinde girebilir ve görüntü alabilirler.

Çekiliş tam saati 15.00 olarak belirlenmiştir. Ancak 80 milyon lira olan büyük ikramiye, 8 milyon liralık ikramiye ve 2 adet amorti için beklemeniz gerekmektedir. 20.00 ve 21.00 saatleri arasında 80 milyonluk ikramiye, 8 milyonluk ikramiye ve 2 adet amorti çekilişi gerçekleştirilecektir. Çekilişi canlı olarak takip edemeyenler çekiliş bittikten sonra bilet numaraları hızlı bir şekilde sonuca ulaşabilmektedir. Geri sayımın başladığı büyük çekiliş sonrasında www.mpi.gov.tr adresini ziyaret edebilir ve tüm listeye ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDE BASILIYOR?

"Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu" kapsamında piyasaya sürülen Milli Piyango biletleri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası banknot matbaasında, filigranlı özel para kağıtları üzerine, güvenlik koşulları altında basılmaktadır. Ayrıca sadece yetkili bayiler tarafından satılmaktadır. Yetkili bayiler, istenildiğinde Milli Piyango İdaresi tarafından verilmiş olan ruhsatı ibraz edebilmelidirler. Gezici bayiden bilet satın alınıyorsa yaka kartı olup olmadığına dikkat edilmelidir.

MİLLİ PİYANGO KAZANAN NUMARALAR- MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA MOTORU

Milli piyango kazanan numaralar- milli piyango bilet sorgulama motoru için yapmanız gereken işlem çok basittir. Çekiliş sonuçları sisteme yüklendikten sonra Milli Piyango İdaresi'nin resmi web sayfası olan http://www.mpi.gov.tr/ 'ye giriş yapılması gerekmektedir. Daha önceki tüm çekiliş sonuçları sistemde yer alacağından 31 Aralık 2019 tarihi seçilip daha sonra gelen sayfaya bilet numarası yazılarak " Sorgula" butonuna basılmalıdır. Ayrıca 1 Ocak 2020 sabahı kazanan numaraların tam listesi birçok gazetede yer alacaktır.