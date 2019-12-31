31 Aralık 2019 akşamı gerçekleştirilecek olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için ilgi her geçen gün artıyor. Büyük ikramiyelerin verildiği çekiliş öncesinde bilet almak isteyenler derin bir araştırmaya giriyor. Geçmiş yıllarda en çok hangi şehirlere çıktığı ve en çok hangi numaraların çıktığına dair bir araştırma yapıldıktan sonra vatandaşlar biletlerini seçiyor. Tüm bunların yanı sıra bir araştırma yapmadan da çekiliş için bilet alan büyük bir çoğunluk bulunmakta. İstanbul şanslı iller sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. 14 kez büyük ikramiye İstanbul sınırlarına çıkmıştır.

BÜYÜK İKRAMİYE NEREYE ÇIKTI?

80 MİLYON TL KAZANAN NUMARA BELLİ OLDU

1358490

31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon TL'lik çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin İzmir, Gaziantep, Bursa, İstanbul'dan olduğu açıklandı.

Yapılan çekiliş sonrasında amorti rakamları belli oldu. Amortiler 4 ve 8 olarak açıklandı.

8 MİLYON TL ÇEKİLİŞİ

9976216

BÜYÜK İKRAMİYE 4'E BÖLÜNDÜ

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti - Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti. Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Bilet No Sıralı Tam Liste Sorgula

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi sonlandıktan sonra kısa bir süre içinde http://www.mpi.gov.tr/ adresinden bilet sorgulaması yapılmaktadır. Buradan sorgulama yapmak için öncelikle çekilişin tamamen bitmesi ve sonuçlanması gerekmektedir. Tüm bu şartlara uyduğunda sayfaya girilerek bilet sorgulaması işlemleri yapılabilir. Bilet sorgulama işlemi esnasında bilet üzerinde yer alan numaralar ile sorgulama işlemi yapılmalıdır. Bu sayfadan aynı zamanda tam liste sorgulama işlemi de yapılabilir. İkramiyelerin hangi il ve ilçelere gittiğini görebilirsiniz. Kazanan tüm numaralara da bu sayfa üzerinden ulaşmanız mümkündür.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi En Şanslı İl Hangisidir?

İstanbul şanslı iller sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. 14 kez büyük ikramiye İstanbul sınırlarına çıkmıştır. Özellikle ünlenen Nimet Abla gişesinde, 31 Aralık 2019 öncesinde yoğun bir ilgi görülmektedir.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Yılbaşı büyük ikramiyesi bu yıl 80 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca büyük ikramiye dışında dağıtılacak diğer ikramiyeler şu şekilde:

1 adet 8 milyon TL

10 adet 1 milyon TL

30 adet 100 bin TL

100 adet 10 bin TL

200 adet 5 bin TL

Ayrıca en az 80 TL olmak üzere 2 milyon adetten fazla amorti dağıtılacak.

YILBAŞI İKRAMİYESİ SİZE ÇIKSA NE YAPARDINIZ?

Bu soru herkesin birbirine sorduğu bir soru. Kimisi lüks evler, kimisi araba, kimisi tatil hayalleri kuruyor. Tabi ki birçok kişi de öncelikle borçlarını kapatıp rahatlamak istiyor. " İşe yatırırım, ticarette değerlendiririm, fakirlere yardım ederim" gibi cevaplar da sık sık duyulanlar arasında. Elbette bu miktar her kime çıkarsa çıksın, talihlisinin yüzünü güldürecek ve birçok arzusunu gerçekleştirmesine yardımcı olacak. Fakat savurganlık yapıp ilerde sıkıntılı durumlar yaşamamak için, bir kısmını akıllıca değerlendirerek, gelir getirici işlere yöneltmekte fayda var.

YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI

Milli Piyango İdaresi yılbaşı özel çekilişi için fiyatlarını bu yıl, tam bilet için 80 TL, yarım bilet için 40 TL, çeyrek bilet için 20 TL olarak belirledi.