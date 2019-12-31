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  • 31.12.2019 21:43
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 21:43

kaç sıralı tam liste - sonuçları - ?

Çekiliş halka açık bir şekilde MPİ Kızılay binasının çekiliş salonunda gerçekleşecektir. 15.00'de başlayacak olan çekilişe bu saatten sonra basın mensuplarının da girebileceği aynı zamanda ses ve görüntü alabileceği belirtilmiştir. Halka açık olarak gerçekleştirilecek olan çekilişi canlı bir şekilde de takip edebilme imkanı bulunmaktadır. 'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti - Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı

Büyük ikramiye hangi ile çıktı? Milli Piyango amorti tam liste

Her sene milyonlarca kişinin ilgiyle katılım gösterdiği Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık 2019'da yapılacaktır. Bu ilgi ile beraber Sonuçları da büyük bir heyecanla beklenmektedir. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin 80 milyon olması da bu ilgiyi beslemektedir. Bilet fiyatları her sene değişebilmektedir. Milli Piyango için çekiliş biletlerini belirli ve bilindik bayilerden almak önemlidir. Bu konuda büyük bir dikkat gösterilmesi gerekmektedir.

BÜYÜK İKRAMİYE NEREYE ÇIKTI?

80 MİLYON TL KAZANAN NUMARA BELLİ OLDU

1358490

31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon TL'lik çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin İzmir, Gaziantep, Bursa, İstanbul'dan olduğu açıklandı.

Yapılan çekiliş sonrasında rakamları belli oldu. Amortiler 4 ve 8 olarak açıklandı.

8 MİLYON TL ÇEKİLİŞİ

9976216

BÜYÜK İKRAMİYE 4'E BÖLÜNDÜ

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti - Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.
Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti. Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

Milli Piyango Yılbaşı 2020 Çekilişi Biletleri Ne Kadar?

Bilet fiyatları her sene değişebilmektedir. Milli Piyango için çekiliş biletlerini belirli ve bilindik bayilerden almak önemlidir. Bu konuda büyük bir dikkat gösterilmesi gerekmektedir.

  • Milli Piyango Yılbaşı Çeyrek Bileti: 20 Türk Lirası
  • Milli Piyango Yılbaşı Yarım Bileti: 40 Türk Lirası
  • Milli Piyango Yılbaşı Tam Bilet Fiyatı: 80 Türk Lirası

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Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi 2020 Büyük İkramiye Ne Kadar?

31 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 80 Milyon Türk Lirasıdır. Bu ikramiyenin yanı sıra pek çok büyük ikramiye şansı da bulunmaktadır. Bir tane 8 Milyon Türk Lirası, 10 tane ise 1 Milyon Türk Lirası ikramiyeleri bulunmaktadır.

31 Aralık Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

31 Aralık Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçları için 15.00'de başlayan çekilişi canlı olarak izleyebilirsiniz. Canlı olarak izleme şansı olmayanlar için sayfamızdan takip etme imkanı bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra sayfamızdan bilet numaranız ile www.mpi.gov.tr sayfasından öğrenebilirsiniz. Bu sayfada tüm iller seçeneğinden kazanan illeri görebilirsiniz. Kazanan tüm numaralara da bu sayfa üzerinden rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Çekiliş resmi olarak başlama saati 15.00'dir. Ancak büyük ikramiye ve 2 adet amorti için numaraların çekilişi 20.00 ve 21.00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

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