Her sene milyonlarca kişinin ilgiyle katılım gösterdiği Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık 2019'da yapılacaktır. Bu ilgi ile beraber 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçları da büyük bir heyecanla beklenmektedir. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin 80 milyon olması da bu ilgiyi beslemektedir. Bilet fiyatları her sene değişebilmektedir. Milli Piyango için çekiliş biletlerini belirli ve bilindik bayilerden almak önemlidir. Bu konuda büyük bir dikkat gösterilmesi gerekmektedir.

BÜYÜK İKRAMİYE NEREYE ÇIKTI?

80 MİLYON TL KAZANAN NUMARA BELLİ OLDU

1358490

31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon TL'lik çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin İzmir, Gaziantep, Bursa, İstanbul'dan olduğu açıklandı.

Yapılan çekiliş sonrasında amorti rakamları belli oldu. Amortiler 4 ve 8 olarak açıklandı.

8 MİLYON TL ÇEKİLİŞİ

9976216

BÜYÜK İKRAMİYE 4'E BÖLÜNDÜ

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti - Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti. Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

Milli Piyango Yılbaşı 2020 Çekilişi Biletleri Ne Kadar?

Bilet fiyatları her sene değişebilmektedir. Milli Piyango için çekiliş biletlerini belirli ve bilindik bayilerden almak önemlidir. Bu konuda büyük bir dikkat gösterilmesi gerekmektedir.

Milli Piyango Yılbaşı Çeyrek Bileti: 20 Türk Lirası

Milli Piyango Yılbaşı Yarım Bileti: 40 Türk Lirası

Milli Piyango Yılbaşı Tam Bilet Fiyatı: 80 Türk Lirası

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi 2020 Büyük İkramiye Ne Kadar?

31 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 80 Milyon Türk Lirasıdır. Bu ikramiyenin yanı sıra pek çok büyük ikramiye şansı da bulunmaktadır. Bir tane 8 Milyon Türk Lirası, 10 tane ise 1 Milyon Türk Lirası ikramiyeleri bulunmaktadır.

31 Aralık Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

31 Aralık Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçları için 15.00'de başlayan çekilişi canlı olarak izleyebilirsiniz. Canlı olarak izleme şansı olmayanlar için sayfamızdan takip etme imkanı bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra sayfamızdan bilet numaranız ile www.mpi.gov.tr sayfasından öğrenebilirsiniz. Bu sayfada tüm iller seçeneğinden kazanan illeri görebilirsiniz. Kazanan tüm numaralara da bu sayfa üzerinden rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Çekiliş resmi olarak başlama saati 15.00'dir. Ancak büyük ikramiye ve 2 adet amorti için numaraların çekilişi 20.00 ve 21.00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.