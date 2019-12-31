En Çıkan Sayılar ve Şanslı İller - Milli Piyango Yılbaşı 2020 Çekilişi

2020 Milli Piyango Yılbaşı 2020 Çekilişi için geri sayım başladı. 31 Aralık 2019 günü gerçekleşecek olan çekiliş için araştırma yapmaya başladı. Kimi için en çok çıkan numaralar kimi içinde şansı ile ünlü olan bayiler önem kazandı. Geçmiş dönemlerde en çok kazandıran Nimet Abla, Tek Kollu Cemal, Cüce Simon ya da Uzun Ömer gibi geçmişte pek çok kez kazandıran bayiler; 31 Aralık 2019'da yapılacak olan çekiliş için de büyük ilgi görmektedir. Şanslı kişileri bulacak olan çekiliş ödülü bu sene 80 Milyon olarak sahibini ya da sahiplerini beklemektedir.

BÜYÜK İKRAMİYE NEREYE ÇIKTI?

80 MİLYON TL KAZANAN NUMARA BELLİ OLDU

1358490

31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon TL'lik çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin İzmir, Gaziantep, Bursa, İstanbul'dan olduğu açıklandı.

Yapılan çekiliş sonrasında amorti rakamları belli oldu. Amortiler 4 ve 8 olarak açıklandı.

8 MİLYON TL ÇEKİLİŞİ

9976216

BÜYÜK İKRAMİYE 4'E BÖLÜNDÜ

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti - Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti. Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

EN FAZLA ÇIKAN SAYILAR

2 rakamı toplamda 10 kez çıktı.

1 rakamı toplamda 9 kez çıktı.

7 rakamı toplamda 8 kez çıktı.

4 rakamı toplamda 7 kez çıktı.

5 rakamı toplamda 7 kez çıktı.

6 rakamı ise toplamda 6 kez çıktı.

Milli Piyango Yılbaşı 2020 Çekilişi En Şanslı İller Hangileridir?

Yıllardır süren Milli Piyango Yılbaşı 2020 Çekilişi için en çok kazanan il İstanbul'dur. 16 kez büyük ikramiye bu şehir sınırlarında çıkarken ikinci sırada Ankara yer almaktadır. Adana'ya 4 kez büyük ikramiye çıkarken İzmir'de ise bu sayı 3 olmaktadır. Son dönemlerde ise Antalya şanslı iller sıralamasına girmeyi başarmıştır. İstanbul'da özellikle Nimet Abla gişesi her sene yoğun bir ilgi görmektedir.

YILBAŞI İKRAMİYESİ SİZE ÇIKSA NE YAPARDINIZ?

Bu soru herkesin birbirine sorduğu bir soru. Kimisi lüks evler, kimisi araba, kimisi tatil hayalleri kuruyor. Tabi ki birçok kişi de öncelikle borçlarını kapatıp rahatlamak istiyor. " İşe yatırırım, ticarette değerlendiririm, fakirlere yardım ederim" gibi cevaplar da sık sık duyulanlar arasında. Elbette bu miktar her kime çıkarsa çıksın, talihlisinin yüzünü güldürecek ve birçok arzusunu gerçekleştirmesine yardımcı olacak. Fakat savurganlık yapıp ilerde sıkıntılı durumlar yaşamamak için, bir kısmını akıllıca değerlendirerek, gelir getirici işlere yöneltmekte fayda var.

YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI

Milli Piyango İdaresi yılbaşı özel çekilişi için fiyatlarını bu yıl, tam bilet için 80 TL, yarım bilet için 40 TL, çeyrek bilet için 20 TL olarak belirledi.

TELEFONDAN MİLLİ PİYANGO SORGULAMA-2020 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ

Telefondan Milli Piyango sorgulama için yapılması gereken işlem çok basittir. Akıllı telefonlarınız üzerinden, Milli Piyango'nun resmi sayfası olan http://www.mpi.gov.tr/ adresine bağlanmanız gerekiyor. Sonuçlar sisteme yüklendikten sonra 31 Aralık tarihli çekilişi seçilip, bilet numarası yazılarak sorgulama yapmalısınız. Ayrıca 2020 yılbaşı özel çekilişinde kazanan numaraların tam listesi her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Ocak tarihli gazetelerde de verilecektir.

BÜYÜK İKRAMİYE RAKAMI NEDİR?

Milli piyango büyük ikramiyesi bu yıl 80 milyon TL olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi'nin anlaşmalı olduğu Vakıfbank şubesinde birkaç gün önce basına tanıtılan büyük ikramiye 400.000 adet 200 TL'lik banknottan oluşuyor. Toplam ağırlığı ise 400 kg. Bu tutarı 3 kişi günde 8 saat çalışarak 8 günde sayıp, desteleyip balyalayabiliyor. Birçok insanın iştahını kabartan bu rakamın dışında 341 kişi daha çeşitli ikramiyelerin sahibi olacak. Diğer ikramiye tutarları ise şu şekilde:

1 adet 8 milyon TL

10 adet 1 milyon TL

30 adet 100 bin TL

100 adet 10 bin TL

200 adet 5 bin TL

Ayrıca biletlerin son rakamlarına göre 2 milyon adetten fazla amorti dağıtılacak. Büyük ikramiye haricindeki diğer ikramiye tutarları da talihlilerine birçok imkan tanıyacak nitelikte. Talihlilerine şimdiden hayırlı olmasını dileriz.