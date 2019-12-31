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Ekonomiye güven 1.5 yılın zirvesinde

Ekonomik güven endeksi, Aralık'ta geçen yılın aynı ayına göre 11.8 puan artarak yaklaşık 1.5 yılın zirvesi olan 93.8'i gördü. Reel kesim güven endeksi de Aralık'ta geçen aya göre 2.8 puanlık artışla 108.7 ile 21 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Ekonomiye güven 1.5 yılın zirvesinde
Ekonomik güven endeksi, Aralık'ta geçen yılın aynı ayına göre 11.8 puan artarak yaklaşık 1.5 yılın zirvesi olan 93.8'i gördü. Reel kesim güven endeksi de Aralık'ta geçen aya göre 2.8 puanlık artışla 108.7 ile 21 ayın en yüksek seviyesine çıktı. İnşaat sektörü güven endeksi ise 68.9 ile Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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